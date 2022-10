COVID. I DATI DEL SABATO. CASERTA è la città con più contagi di tutta la PROVINCIA. La TABELLA COMUNE PER COMUNE E I CENTRI PIÙ COLPITI

CASERTA – Poco dopo le ore 14, l’ASL di Caserta ha rilasciato l’odierno bollettino relativo ai contagi da coronavirus in provincia di Caserta.

Non si arresta la crescita del virus in Terra di Lavoro. Il rapporto positivi-test è al 15,49%, in aumento di un punto percentuale rispetto a ieri. Non si segnalano decessi di soggetti positivi.

Sono 301 in nuovi casi di contagio da coronavirus in provincia di Caserta. I guariti sono 210, con una differenza che porta gli attuali positivi a 2.937, ovvero 91 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

La città col maggior numero di contagi resta il capoluogo, infatti, Caserta segnala 262 positivi in città.

A seguire troviamo Marcianise con 156, Santa Maria Capua Vetere con 130 e Aversa con 117, per quanto riguarda i comuni con oltre 100 contagi nel loro territorio.

Sotto la tripla cifra c’è Sessa Aurunca con 86 casi, Maddaloni con 68, Capua, 74, e Casal di Principe con 75 positivi.