COVID. I DATI DELLA DOMENICA. Oltre 1.400 casi a CASERTA e PROVINCIA. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE E LE CITTA’ PIU’ COLPITE

ALL’INTERNO DELL’ARTICOLO TUTTI I NUMERI DELLA PROVINCIA E ANCHE DELLA REGIONE CAMPANIA. IN FONDO LE TABELLE DELL’ASL E DELLA REGIONE CAMPANIA. CLICCA SULLE IMMAGINI PER INGRANDIRLE

CASERTA – Sono stati resi noti dalla ASL di Caserta i dati relativi al contagio da coronavirus in provincia di Caserta nelle ultime 24 ore. Ad oggi, domenica 30 gennaio 2022, i casi di contagio in tutta la provincia dall’inizio della pandemia sono stati 152.050.

Nelle ultime 24 ore sono registrati 1.449 positività, considerando il numero di tamponi, 11.609, il rapporto del contagio, cioè la percentuale di casi positivi sui tamponi processati, è pari al 12,48%. Un numero che sta pian piano calando rispetto all’inizio dell’anno. Buone notizie arrivano dal numero di guariti, 1.852 in un solo giorno. Questo dato porta la cifra gli attualmente positivi nella nostra provincia a 29.864, 405 in meno rispetto a 24 ore fa.

Il numero di decessi sale a 1.467 dall’inizio della pandemia, due in più rispetto a ieri.

Considerando il dato delle città più colpite, continua Caserta ad essere prima in questa non piacevole classifica. Il capoluogo registra 2.263 contagi attuali. Chiaramente sono i centri abitati più grandi a soffrire maggiormente il diffondersi della pandemia. Maddaloni registra 1.195 nuovi positivi, Marcianise 1.070. Orta di Atella, non esattamente uno dei comuni più grandi della provincia, ma sicuramente uno di quelli che registra la densità abitativa più alta, segna 1.161 cittadini positivi al coronavirus.

Sono 1.628, invece, i casi di contagio ancora segnalati ad Aversa.

Sotto quota mille, invece c’è Santa Maria Capua Vetere con 989 e Mondragone con 961. Nessun comune della provincia di Caserta si scampa il segno positivo dalla tabella dei contagi attualmente registrati.

I due centri, inevitabilmente quelli con minor numero di abitanti e densità abitativa più bassa, che registrano il minor numero di casi sono Ciorlano con due cittadini attualmente positivi, Tora e Piccilli con 11, così come San Gregorio Matese, e Rocchetta e Croce con 10.

COVID IN CAMPANIA

Sono 9.814 i contagi registrati oggi, 30 gennaio, in Campania, su 75.929 test esaminati. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione, che riporta anche 9 decessi. Eseguiti 75.929 tamponi, di cui 24.419 molecolari e 51.510 test, con un tasso di positività del 12,92%. Aumentano i ricoveri in area medica, dove ci sono 1.404 pazienti (+9), mentre calano nei reparti di terapia intensiva, a quota 88 (-3).