COVID. I DATI DI SABATO. In Campania quasi 20 mila contagi in 24 ore, 12 morti in tre giorni 15 Gennaio 2022 - 17:21

CASERTA – Sono 19.788 i positivi al Covid in base ai dati del bollettino ordinario dell’unità di crisi della regione Campania, aggiornato a ieri, che tengono conto anche dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute. Di questi contagi 11.789 sono risultati positivi da test antigenico mentre 7.999 da test molecolare. In totale in Campania sono 107.168 i tamponi molecolari effettuati, di cui antigenici 64.474 e molecolari 42.694. Sono 9 i deceduti nelle ultime 48 ore (3 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Quanto al report sui posti letto su base regionale. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 699; posti letto di terapia intensiva occupati: 88; posti letto di degenza disponibili: 3.160; posti letto di degenza occupati: 1.246