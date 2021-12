COVID IN CAMPANIA. +3599 contagi e 9 decessi

REGIONALE – Sono 3.599 i nuovi contagi Covid in Campania nelle ultime 24 ore, su 58.660 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici nei laboratori regionali. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano sull’andamento epidemiologico. Il tasso di positività sale così al 6,13% in regione, uno dei più alti di tutto l’anno ormai giunto alla fine.

Altri 9 invece i decessi registrati: di questi, 7 nelle ultime 48 ore ed altri 2 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Le terapie restano stabili: 494 ricoverati per Covid in tutta la Campania, di cui 31 in terapia intensiva e 463 nei reparti di degenza ordinaria.