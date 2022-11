COVID. In CAMPANIA contagi in aumento, due morti in 48 ore 3 Novembre 2022 - 16:19

Il report giornaliero dell’unità di crisi regionale REGIONALE – Balzo in avanti per i contagi in Campania. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, sono 2728 i neo positivi al Covid su 16597 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 13.34%, oggi sale al 16,52%.

Due i decessi nelle ultime 48 ore, cui si somma un deceduto in precedenza ma registrato ieri.