COVID IN CAMPANIA. Oggi 206 nuovi positivi e 4 morti. Tasso di incidenza in calo

REGIONALE -Sono 206 i nuovi positivi al coronavirus in Campania. Lo riferisce l’Unità di Crisi della Regione che ha diramato il bollettino relativo alla situazione pandemica aggiornato alla mezzanotte di lunedì.

I tamponi processati in 24 ore sono stati 29.445, con il tasso di positività che si attesta allo 0,69%, in netto calo rispetto al precedente aggiornamento. Tre le vittime certificate nelle ultime 48 ore a cui si aggiunge un altro decesso avvenuto in precedenza ma registrato solo ieri dall’organo di monitoraggio regionale.

Nelle terapie intensive risultano ricoverate 17 persone (stesso numero del precedente aggiornamento) mentre i degenti nei reparti ordinari sono 180.