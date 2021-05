COVID. In CAMPANIA oltre 900 positivi, 1.896 guariti e 54 morti

REGIONALE – Sono 943 i positivi al Covid in Campania registrati oggi: di questi – recita il bollettino dell’Unita’ di Crisi – sono 591 gli asintomatici e 352 i sintomatici. Come ogni lunedi’ in salita il rapporto tra positivi e tamponi molecolari effettuati, quest’oggi al 9,73%, ben oltre il 6,77% di ieri. Una diretta conseguenza del numero limitato di tamponi effettuati nel giorno festivo. I tamponi molecolari del giorno, infatti, sono solo 9.690 cui si aggiungono quelli antigenici, 1.815.

I deceduti sono 54 (30 nelle ultime 48 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Il totale dei deceduti sale a 6.690. I guariti sono 1.896, il totale sale a 314.033. Per quanto concerne il report dei posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili sono 656; quelli di terapia intensiva occupati 113. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160; quelli di degenza occupati 1.365.