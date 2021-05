COVID. In lieve miglioramento le condizioni del vescovo Piazza. La nota della Diocesi di Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Sono “in lieve miglioramento” le condizioni del vescovo di Sessa Aurunca, monsignor Orazio Francesco Piazza, positivo al Covid-19. In una nota, la Diocesi di Sessa Aurunca, il cui territorio si estende sul territorio di 5 comuni in provincia di Caserta, aggiorna sul quadro clinico del vescovo spiegando che “le sofferenze a carico degli organi respiratori sono stazionarie” e che sono in miglioramento “vigilanza ed astenia”. Monsignor Piazza prosegue a domicilio la terapia farmacologica. Il vescovo “ringrazia dell’affettuoso riscontro alla sua lettera alla comunità ed invita alla massima prudenza”, mentre dalla Diocesi viene rivolto ai fedeli un appello “a sostenerlo con la nostra preghiera”.