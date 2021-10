PIGNATARO MAGGIORE – Un assessore della giunta di Giorgio Magliocca è risultato positivo al tampone ed è in quarantena domiciliare. Fortunatamente era già in autoisolamente prima della scoperta della positività e non si recava in Municipio da 10 giorni. Avviato in sintonia con l’Asl il tracciamento dei contatti avuti dall’assessore.