COVID. L’ACCUSA. “A San Nicola i rifiuti dei contagiati lasciati in strada”. LA FOTO

SAN NICOLA LA STRADA – Una denuncia importante quella fatta dal segretario cittadino della Lega a San Nicola La Strada, Pasquale Schiavone, a riguardo dei rifiuti delle persone contagiate da coronavirus nel comune affiancato a Caserta. “Sono venuto a conoscenza mio malgrado – scrive Schiavone – che si tratti di rifiuti provenienti da abitazioni in cui dimorano cittadini che con nostro immenso dispiacere, risultano positivi al covid-19.”

Il segretario cittadino del Carroccio, nel suo post Facebook, si pone diverse domande: “E’ normale che questi rifiuti speciali contenuti in sacchetti a loro volta contaminati, vengano lasciati incustoditi su suolo pubblico, dal momento del conferimento a quello del ritiro, dove è possibile che ne vengano a contatto persone o ancor peggio bambini?Chi si occupa di posizionare i rifiuti in strada, se i membri della famiglia sono in quarantena“.