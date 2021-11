COVID. Muore paziente, il sindaco: “Vaccinatevi, difendete la vostra salute e la vostra vita”

CASAL DI PRINCIPE – Si continuano a registrare decessi causa Covid nella nostra provincia. Un paziente è deceduto a Casal di Principe, a darne notizia è il sindaco Renato Natale con un post sui canali social ufficiali: “Purtroppo dobbiamo registrare un altro decesso per covid. Ed intanto vi sono ancora molti, troppi, nostri concittadini non vaccinati. LA VACCINAZIONE E’ L’UNICA ARMA CHE ABBIAMO PER COMBATTERE QUESTA MALATTIA che può essere MORTALE. Vaccinarsi è semplice , e senza complicazioni. Chi ha già fatto due dosi , può fare la terza dopo 5 mesi dalla seconda. DIFENDETE LA VOSTRA SALUTE E LA VOSTRA VITA”