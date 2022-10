Il bollettino giornaliero dell’Asl di Caserta

CASERTA – Contagi in risalita in Terra di Lavoro. Sono 452 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore certificati dall’Asl di Caserta a fronte di 2679 tamponi processati. Il tasso di positivit√† si attesta al 16,87%. Fortunatamente non si registra alcun decesso.

