COVID NEL CASERTANO. Incidenza in calo, zero decessi: LA TABELLA COMUNE PER COMUNE 14 Settembre 2022 - 18:06

Il bollettino giornaliero dell’Asl di Caserta CASERTA – Sono 183 i nuovi positivi al Covid, certificati nelle ultime 24 ore dall’Asl di Caserta, a fronte di 1850 tamponi processati. Il tasso di incidenza si attesta al 9,89%, fortunatamente per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi. CLICCA QUI PER LEGGERE LA TABELLA COMUNE PER COMUNE