COVID. Assessora e consiglieri contagiati, il sindaco chiude il comune “a giorni alterni”

PORTICO DI CASERTA – Dopo i casi di contagio da coronavirus che ha visto coinvolti due membri della sua amministrazione e un dipendente comunale, il sindaco di Portico di Caserta, Giuseppe Oliviero ha ordinato, con documento ufficiale, la la chiusura di tutti gli uffici e servizi comunali nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì fino alle ore 24:00 del 6 Aprile 2021.

Oltre alla serrata per la sanificazione dei locali, quindi, si prova a diminuire l’afflusso della cittadinanza alla casa comunale, per allontanare lo spettro di ulteriori contagi intorno al municipio e anche perché esiste una carenza di personale in municipio, come avviene, va detto ad onor del vero, in molti comuni italiani. Il martedì ed il giovedì sarà consentito l’accesso agli uffici e servizi previo appuntamento telefonico ai nn. 0823695208 — 0823695232 — 0823695235 — 0823695249.