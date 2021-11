COVID. Prima vittima della quarta ondata a MONDRAGONE. Muore un 46enne

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Nell’era in cui i vaccini dovrebbero in qualche modo contrastare la diffusione del virus, si continua a morire di Covid. Aveva 46 anni ed è purtroppo la prima vittima della quarta ondata di questo virus maledetto. Non ci chiedete se fosse o meno vaccinato, ci addolora il fatto che a 46 anni, questo ragazzo buono e solare, aveva ancora tanta vita davanti. Il feretro di A.P. partirà dall’ospedale di Maddaloni per raggiungere il camposanto comunale alle ore 15 di domani 1 dicembre 2021, tra l’ultimo saluto dei suoi cari. Porgiamo ai familiari di A.P. le nostre più sentite condoglianze.