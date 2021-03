COVID. Sottufficiale dei carabinieri in condizione serie al Cotugno, positivo e ricoverato anche un poliziotto. Mentre alla clinica delle Magnolie…

MACERATA CAMPANIA/CASTEL MORRONE – Altra giornata molto complicata sul fronte Covid. Sono sempre serie purtroppo le condizioni del maresciallo dei carabinieri, Baldassare Nero colpito nei giorni scorsi dalle complicazioni del Covid. Si tratta di un sottufficiale molto noto per il suo lavoro eccellente svolto prima presso la stazione di Grazzanise, dove addirittura la criminalità organizzata progettò un attentato ai suoi danni con l’obiettivo di far esplodere una bomba sotto la caserma, e poi successivamente a quella di Macerata Campania. Il militare, si trova ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli e a lui giungano, da parte nostra, i migliori auguri affinché possa superare, con la tempra che si ritrova, questo difficilissimo momento.

Il secondo caso riguarderebbe un funzionario della Polizia di Stato pure in servizio in un commissario del casertano. Intanto si registra un focolaio all’interno di un’altra clinica, e stavolta non è la clinica San Michele di Maddaloni di cui ci siamo occupati ieri, ma ancora una volta alla Clinica delle Magnolie di Castel Morrone, già oggetto di un problema molto serio nel corso della prima ondata dell’anno scorso. Anche in questo caso le ambulanze del 118 hanno dovuto svolgere una funzione sussidiaria, di quasi taxi, perché hanno dovuto accompagnare, così come già fecero ieri a Maddaloni alla San Michele, alcuni pazienti presso le proprie abitazioni risultati positivi al Covid, ma fondamentalmente asintomatici, mentre altri pazienti invece sono stati accompagnati presso l’ospedale Covid di Maddaloni.