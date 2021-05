COVID TRA I BANCHI. Alunni della primaria si presentano a scuola e vengono rimandati a casa: “Dobbiamo sanificare i locali”

SAN NICOLA LA STRADA – Non hanno potuto seguire le lezioni in presenza, questa mattina, i piccoli studenti della scuola primaria di via Einaudi a San Nicola la Strada. E fin qui verrebbe da dire che non si tratta della prima scuola che nella nostra provincia ha adottato per comprovate esigenze la scelta del ritorno alla DAD. Quello che invece ha suscitato sgomento riguarda la modalità con la quale la scuola ne abbia dato comunicazione alle famiglie e ai piccoli studenti.

Sembrerebbe infatti che gli alunni ed i loro genitori giunti al cancello dell’Istituto siano stati costretti a tornare a casa dopo che una docente, presente all’interno del piazzale, ne abbia comunicato a voce la chiusura per permettere la sanificazione dello stesso dato che erano stati riscontrati alcuni casi positivi.

La decisione adottata dall’Istituto ha provocato un grande malcontento in particolare in quei genitori che, dovendo andare a lavorare, si sono ritrovati a doversi riorganizzare la giornata improvvisamente. Quello che non è chiaro è come mai non sia stata fatta una comunicazione preventiva della scuola e della presenza di positivi al virus all’interno di questa.