COVID TRA I BANCHI. Il vice sindaco firma l’ordinanza di stop alle lezioni in presenza per un altro Istituto

VILLA LITERNO – Stop alle lezioni in presenza per un altro istituto di Villa Literno.

Dopo l’istituto “De Fonseca” chiude i battenti anche l’istituto “Rodari”. Gli studenti saranno in Dad fino al 14 e torneranno in classe solo il 17 maggio.

A comunicarlo il vicesindaco Valerio Di Fraia: “Ho appena firmato una ordinanza per la sospensione della didattica in presenza della scuola primaria “Gianni Rodari “ fino al 14 maggio con rientro il 17 maggio. Saranno comunque garantite in presenza le lezioni per bimbi con esigenze speciali.