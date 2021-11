COVID TRA I BANCHI. Positivi 14 studenti e 3 docenti

CESA – Crescono vertiginosamente i contagi da Coronavirus tra la popolazione scolastica di Cesa. Questa mattina si è tenuto un incontro tra il sindaco, Enzo Guida, l’assessore all’Istruzione Cesario Villano, il consigliere comunale Gina Migliaccio e la dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo di Cesa.

“Al momento – fanno sapere gli amministratori comunali – secondo le notizie fornite dalla dirigenza scolastica, presso la scuola elementare di via Campostrino, vi sono 9 alunni e 3 docenti positivi. Presso la scuola materna vi è un alunno positivo mentre presso la scuola media 4 alunni positivi”.

“È stato anche precisato – aggiunge l’assessore Villano – che il compito di procedere alla sanificazione dei locali, in caso di contagio, spetta alla scuola stessa. Di conseguenza, da parte dell’ente, non vi saranno più interventi straordinari in tal senso”.

La dirigenza scolastica, nel frattempo, seguirà quelle che sono le indicazioni impartire dall’Asl in materia di tamponi, isolamento fiduciario e disposizioni per il rientro in classe. “L’invito è sempre quello di tenere alta l’attenzione sul rispetto delle regole e delle norme, per evitare che si inneschino contagi a catena nel mondo scolastico”, è quanto emerso dall’incontro.