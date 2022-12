3304 i positivi attuali in tutta la provincia, con un tasso di incidenza del virus pari al 14.70%. Qui sotto l’elenco dei nuovi positivi, comune per comune.

CASERTA Quasi trecento nuovi positivi in un giorno (per la precisione 299) ed una persona deceduta. Sono i dati del quotidiano report sul Covid dell’Asl di Caserta. 3304 i positivi attuali in tutta la provincia, con un tasso di incidenza del virus pari al 14.70%. Qui sotto l’elenco dei nuovi positivi, comune per comune.