COVID. VARIANTE OMICRON particolarmente contagiosa. Già 9 casi in CAMPANIA

REGIONALE – Sono nove i casi di variante Omicron in Campania. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca, a margine della seduta del Consiglio regionale, ha confermato la positività alla variante di altre cinque persone: si tratta di tre bambini e un insegnante in una scuola frequentata da uno dei figli del manager di Caserta rientrato dal Mozambico e risultato positivo a Omicron. Contagiata anche la badante della famiglia.

“Dobbiamo essere estremamente prudenti – ha commentato il governatore –, credo che il contagio sia già in atto. Dalle notizie che abbiamo dal Sudafrica il virus, con questa variante, non è particolarmente patogeno, ma è di una straordinaria aggressività, nel senso che è di una contagiosità impressionante. Ora, siccome sono passati già 15 giorni dal contagio, è evidente che i tre bambini risultati positivi all’Omicron nella scuola avranno contagiato altri piccoli colleghi, l’insegnante avrà avuto rapporti“.

De Luca ha annunciato che “il tracciamento continua. Se parliamo di tre bimbi positivi da 15 giorni, è chiaro che sono stati in famiglia. Allora, dovremo tracciare tutti i familiari dei bambini, i contatti della badante, i contatti del docente. Dopo 15 giorni parliamo già di centinaia di contagi che ci sono stati“. De Luca ha invitato a “diradare riunioni, diffondere l’uso della Ffp2, perché – ha sottolineato – non basta più la chirurgica. Insomma ci risiamo. Stiamo rivivendo la storia di un anno fa“. Per il momento il governatore non contempla nuove chiusure: “noi – ha spiegato – vorremmo rimanere aperti quanto più è possibile. Però è chiaro che se la variante si diffonde le scelte diventano obbligate“.