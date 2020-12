Il COVID distrugge le vendite, CASERTA la provincia più in difficoltà

CASERTA – Ancora un calo drammatico dei consumi a novembre rispetto al 2019 con un -64,9% in peggioramento rispetto al -24,7% di ottobre. Nei trend per regioni la Campania si conferma per il secondo mese consecutivo maglia nera con -75,6%. Caserta la peggiore nella top per province con -87,1% seguita da Firenze con -80,5%.

Il progressivo annuo 2020 sul 2019 si attesta cosi’ a -36,5% E’ quanto evidenzia l’Osservatorio EY-Confimprese su abbigliamento e accessori, food&beverage (ristorazione servita, quick service e bar) e non food (retail cosmetica, arredamento, servizi, cultura). Il crollo più importante e’ dell’abbigliamento con -71,7%, male la ristorazione -65%, precipita anche il non food a -40,1%. Tracollo del travel con -77,3% nel mese e -61,5% sul progressivo anno. L’e-commerce fa di nuovo un balzo e cresce del +92,6%, conseguenza piu’ che logica dovuta alle chiusure anticipate degli esercizi commerciali nelle high street e a quelle totali dei centri commerciali nei fine settimana. Nei trend per regioni la Campania si conferma per il secondo mese consecutivo maglia nera con -75,6%. Caserta la peggiore nella top per province con -87,1% seguita da Firenze con -80,5%.