Crisi al “San Rocco” per le ferie. I cittadini scrivono al Prefetto: “Provveda ad una pianificazione o a revoca”

SESSA AURUNCA – Tornano a scrivere al Prefetto Raffaele Ruberto le associazioni culturali e di semplici cittadini, sostenuti da undici sindaci dell’Alto Casertano, per esporre le criticità riscontrare all’interno dell’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.

Qui di seguito pubblichiamo la missiva con la preghiera di intervento al massimo funzionario governativo in provincia, affinché si provveda ad una pianificazione e ottimizzazione efficace ed efficiente delle Risorse Umane dell’A.S.L:

Gentilissimo Prefetto,

chi Le scrive è una sinergia di Cittadini e Associazioni Culturali, sostenuti da undici Sindaci del



territorio dell’Alto Casertano con delibere di Consiglio e di Giunta Comunale.Il nostro intervento, a sostegno dell’Ospedale, si è palesato già lo scorso novembre con larichiesta alla S.V. di un intervento per l’acquisto di una apparecchiatura T.A.C. andato a buonfine e per il quale ancora Le siamo grati; in nome della Sua autorevole collaborazione, sentiamola forte necessità di esporLe, ancora una volta, le problematiche che gravano sulla Strutturaospedaliera e conseguentemente sull’intera cittadinanza:• Reparto di Medicina Generale: frequentemente è di turno un solo medico internistache è costretto a svolgere il proprio delicato ruolo sia presso il reparto di provenienza(con 28 posti letto) e sia come medico responsabile del Pronto Soccorso;• Reparto Cardiologia e U.T.I.C. : sono attualmente in organico 5 dirigenti medici più ilPrimario, per cui naturalmente, nel periodo estivo esso è ancor di più sotto organico,sperando che nessuno di essi si ammali o che non siano costretti ad accompagnareammalati presso altre strutture ospedaliere per sottoporre i propri ricoverati adulteriori indagini o trasferimenti;• Radiologia: i soli 3 Dirigenti Medici sono costantemente costretti a sospendere leproprie attività istituzionali, per il blocco dell’apparecchiatura di radiologiatelecomandata. Inoltre, la dotazione di una apparecchiatura T.A.C. di ultima generazioneè ampiamente sottoutilizzata per i soli ricoverati. Sarebbe utile che fosse utilizzata ancheper utenti esterni• Pronto Soccorso: nonostante più volte da Noi sollecitati , già dal mese di Ottobre delloscorso anno, i vertici dell’A.S.L. CE finora non hanno ancora provveduto all’attivazione.di n° 4 posti letto di Osservazione Breve Intensiva (così come fortemente raccomandatodalle linee guida della Società Italiana di Medicina d’Urgenza e d’ Emergenza),alle non poche criticità dei sopramenzionati reparti, si affiancano le ataviche carenze di personalemedico ed infermieristico, nonché di attrezzature, di cui perennemente soffre il nostro PresidioOspedaliero. A tutto ciò va aggiunto il drammatico stato in cui versano alcune Unità OperativeComplesse, attualmente costrette a sospendere o ridurre le loro prestazioni.Infatti, il Direttore Sanitario dott. Salvatore Moretta, in data 12 luglio 2019, preannunciava al dott.R. Mannella, responsabile del 118, che, con decorrenza immediata, sarebbero stati sospesi sia iricoveri programmati sia gli interventi ortopedici-traumatologici.Parimenti, a causa sempre della carenza di personale medico, nel reparto di Ginecologia eOstetricia venivano sospese tutte le attività ambulatoriali. Situazione di crisi da addebitare allamancata pianificazione delle ferie estive da parte della Direzione Sanitaria Presidiale.I sottoscritti, data la complessità e l’urgenza della situazione, chiedono alla S.V. che, pursalvaguardando i fondamentali diritti del lavoratore nella totale globalità , si possa ottenere daLei un intervento straordinario sia in riferimento alla rimodulazione o revoca delle ferie, cosìcome recita il C.C.N.L. vigente, o in alternativa, una pianificazione e ottimizzazione efficace edefficiente delle Risorse Umane dell’A.S.L. CE volta a garantire la priorità alle URGENZE edEMERGENZE, essendo il Presidio Ospedaliero “San Rocco” inserito nella rete I.M.A per leemergenze cardiologiche, ed essendo sede di Pronto Soccorso Attivo Traumatologico. Inestrema ratio, non è da escludere il ricorso straordinario all’istitutodell’autoconvenzionamento per colmare queste deficienze organiche.In nome de “La Legge suprema sia il benessere della popolazione” ci appelliamo con sinceracordialità, a nome dell’intero territorio, al Suo Ruolo e alla Sua Persona affinchè siano garantitii nostri fondamentali diritti, attualmente in discussione.

Il Comitato “San Rocco”