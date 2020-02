Cristian Varone, 23 anni, scomparso da due anni e mezzo. Il nuovo, commovente appello della famiglia

SESSA AURUNCA – (Lidia e Christian de Angelis) Nuovo appello disperato dei familiari di Cristian Varone, scomparso dall’Ospedale San Rocco di Sessa il 1 agosto 2017. Ad oggi non si hanno ancora notizie circa il giovane, che non dà notizie di sè da 3 anni. Il 23enne di Mondragone era stato ricoverato per volere dei genitori, dopo che aveva mostrato improvvisamente uno stato confusionale misto a visioni allucinogene. Cristian, al momento della scomparsa, indossava un pantalone di tuta di color grigio e una maglia bianca, poi da allora nulla, solo qualche inconsistente avvistamento, che non ha dato esiti positivi. La madre del giovane è disperata e non si rassegna fin quando non avrà notizie certe di dove si trovi l’amato figlio.

L’ansia e la paura per le sue sorti crescono, oggi la famiglia chiede ancora aiuto per non dimenticare il caso del figlio, questo l’appello: “Cri anche se ultimamente nessuno parla più di te. Tu sei sempre nei miei pensieri, a volte vorrei poter fare ancora qualcosa per smuovere tuo caso però nn so cosa è come. A me manchi sempre tanto, vorrei rivederti qui,vorrei che vedessi tante cose che cambiano qui. Mi chiedo dv sei e poi mi viene da pensare che forse non ci sei più. Perché è troppo strano dopo tutto questo tempo non avere nessuna notizia di te… Come devo fare per scoprire la verità? Mi manchi troppo e sei sempre nei miei pensieri e nel cuore..!“. Chiunque abbia notizie o informazioni utili le comunichi alla polizia o carabinieri, sono tutti profondamente preoccupati per le sorti del 23enne.