Crolla palazzina di due piani: morti due bambini di 4 e 6 anni

SAVIANO – Una palazzina è crollata in via Tappia 5, a Saviano, nel napoletano, molto probabilmente per l’esplosione di una bombola di gas. Si tratta di un edificio di due piani.

Nel crollo sono morti una bambina di 4 anni e il fratello di 6. Il bimbo di 2 anni e il padre sono invece stati estratti vivi dalle macerie: il piccolo è stato portato all’ospedale pediatrico Santobono, il papà – che è in gravi condizioni – è al Cardarelli di Napoli. Proseguono le ricerche della mamma e di una signora anziana che risiede al primo piano. Impegnate squadre Usar e le unità cinofili.

L ‘esplosione sarebbe avvenuta al secondo piano, nell’abitazione di una persona anziana, mentre la famiglia è residente al primo piano. Sul posto per i soccorsi carabinieri e vigili del fuoco.

Si scava senza sosta: i soccorritori hanno sentito delle voci, hanno riferito i carabinieri, e si cerca di arrivare a salvare i dispersi.