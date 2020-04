CROLLA PONTE sul fiume Magra. Furgonista della Bartolini ferito e trasportato in elisoccorso

Un altro dipendente Telecom è riuscito a…

È crollato questa mattina il ponte che collega le due sponde del fiume Magra nel comune di Aulla a Massa Carrara, in località Albiano Magra.

Il ponte si trova in Toscana, a poche centinaia di metri dal confine con la Liguria.

Nel crollo sono rimasti coinvolti due furgoni: uno della Telecom, l’altro della Bartolini. Il dipendente Telecom è uscito con le sue gambe dal mezzo, mentre l’altro furgonista è rimasto ferito. Si tratta di un corriere della Bartolini, in servizio per le consegne del mattino.

L’uomo è stato portato via con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa.



La strada per arrivare al ponte e’ al momento sbarrata da entrambi i lati, con dispiegamento di forze carabinieri, guardia di finanza, soccorso cinofilo, croce rossa, vigili del fuoco anche con elicottero oltre che i tecnici del gas.