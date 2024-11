Crollo delle temperature nel casertano: in arrivo freddo e pioggia

CASERTA – Fronte freddo e pioggia si abbattono sul casertano. Lo riferiscono i meteorologi di 3bmeteo.com nelle loro previsioni settimanali per il casertano.

Si prevedono “correnti umide e non particolarmente fredde di matrice atlantica” che “continueranno a interessare la città almeno fino alla giornata di giovedì ma non sono previsti fenomeni significativi anche se il cielo sarà spesso nuvoloso o molto nuvoloso – si legge nelle previsioni – La situazione cambierà drasticamente nel corso della giornata di venerdì quando è atteso il passaggio di un fronte freddo che porterà rovesci anche abbondanti, qualche temporale e un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali. In compenso il weekend si preannuncia soleggiato anche se più freddo e ventoso con temperature massime che non saliranno oltre gli 11/12°C“.