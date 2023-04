CASERTA – Sono in corso di svolgimento in una località tra Santa Maria Capua Vetere e San Prisco le riprese del nuovo film che avrà come protagonista Liam Neeson.

La star di Hollywood pare alloggi a Caserta, ma c’è totale silenzio su quello che si sta girando nel Casertano, dal titolo del film al ruolo di Neeson nella pellicola.

Massimo riserbo sia la località precisa delle riprese, che sul titolo del film che l’attore britannico sta interpretando.