Da Napoli a Loreto in bici. L’Italy bike Tour fa tappa a TEANO

TEANO (Pietro De Biasio) In bici da Napoli a Loreto sulle orme del Cammino di San Francesco Caracciolo. Nell’ambito della Campagna di Oceanus onlus “Pedalando verso il futuro”, in collaborazione con il “Cammino San Francesco Caracciolo” è previsto il nuovo #italybiketour l’evento ufficiale della settimana europea dell’energia sostenibile 2022 – European Sustainable Energy Week – una iniziativa della Commissione Europea. Un percorso in bicicletta da Napoli a Loreto che ha l’obiettivo di promuovere il cammino del Santo protettore dei cuochi d’Italia. La partenza è prevista da Napoli il 23 settembre con arrivo a Loreto il 27 settembre 2022. La prima tappa prevede l’arrivo a Teano e un percorso di 60 km. 2° Tappa: Teano – Pescolanciano 120 km; 3° Tappa: Pescolanciano – Roccamontepiano 160 km; 4° Tappa: Roccamontepiano – Ascoli Piceno 155 km; 5° TappaAscoli Piceno – Loreto 138 km. Il tour patrocinato dal Coni ha anche l’obiettivo di promuove i territori e le comunità che attraverserà oltre ad incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto per i piccoli e grandi spostamenti urbani. Ci sarà l’occasione per discutere e documentare soluzioni e strategie ecocompatibili necessarie per un cambiamento culturale che riguarda il trasporto futuro e la mobilità del domani. Un’importante occasione di crescita culturale che va ascritta all’impegno dell’Assessore Maddalena Bovenzi sempre più convinta che in questa cornice possano svilupparsi importanti scambi e contatti per incrementare non solo percorsi di amicizia, ma soprattutto di sviluppo culturale e sociale.