DA S. MARIA C.V A MANCHESTER. Trionfa e mantiene il titolo mondiale il boxer Gicco

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il campione internazionale sammaritano Guglielmo Gicco in Inghilterra a Manchester nella sfida di Boxe a mani nude ha battuto il suo rivale Stephen Taylor. Un grossissimo risultato per Gicco e per il suo team.

Ancora una volta l’atleta sammaritano, titolare di una nota palestra nella citta’ del Foro, dove allena in via dilettantistica e agonistica giovani provenienti da diverse regioni, ha conservato il suo titolo mondial che deteneva da diversi anni usando la sua tecnica personale forte dell’ allenamento continuo e della costante preparazione fisica.

Guglielmo Gicco ha dichiarato:

“E’ stata dura ma sono riuscito a sconfiggere Taylor esperto in questo tipo particolare di nel combattimento. Condivido la mia vittoria con il mio team Pitbul Gicco Ernesto Papa e Alfonso Golino che da anni mi seguono in questa esperienza. Sono felice di rappresentare la mia citta’ e la Campania tutta in quanto ho creduto in questo sport e la mia ferma convinzione mi ha portato a diventare il primo atleta in questo particolare tipo di match.Alla mia eta’ di 37 anni non intendo ancora fermarmi e voglio ancora proseguire nel mio percorso agonistico”.