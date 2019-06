PARETE (red.cro.) – È stata una serata di grande paura per un ragazzo ventenne, fermato a Parete da due malviventi.

Il giovane stava attraversando via Scipione l’Africano in sella alla sua moto quando è stato fermato con una pistola puntata in faccia.

I due malviventi hanno minacciato di sparare al ragazzo di 23 anni se non avesse consegnato la sua moto, cosa che è avvenuta.

Sul caso stanno indagando i carabinieri