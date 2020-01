AVERSA – Questa mattina la Polizia Municipale, ha sequestrato due mezzi i cui proprietari, residenti nel napoletano, erano giunti in città per gettare rifiuti ingombranti. “Non è la prima volta che accade e non sarà, purtroppo, l’ultima – ha scritto il sindaco Alfonso Golia in un post sulla sua pagina Facebook -. Io non demordo. Rimetteremo ordine in questa città a cominciare dall’igiene urbana”.