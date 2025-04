Dalla battutina alla scazzottata in fabbrica: rissa tra operai. “Le foto di tua moglie…”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Un alterco tra colleghi si è trasformato in una vera e propria lite fisica all’interno di una ditta situata nella zona industriale tra Gricignano d’Aversa e Teverola, proprio nei giorni precedenti al ponte pasquale.

Secondo quanto emerso, la discussione sarebbe nata durante il cambio turno, all’esterno dell’azienda, in prossimità del parcheggio. Uno dei due dipendenti avrebbe rivolto all’altro una frase giudicata fortemente offensiva, riguardante la sfera privata e familiare. Si sarebbe parlato della compagna del secondo come di una donna non esattamente corretta verso il marito, presente sulle app di incontri, stile Tinder o Facebook Dating.

A seguito di questa provocazione, il diverbio verbale è rapidamente degenerato in uno scontro fisico.

Fortunatamente, nessuno dei due lavoratori ha riportato conseguenze gravi. Si segnalano solo lievi contusioni e qualche escoriazione. Non si è reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere, ma solo a quelle dei sanitari del 118.