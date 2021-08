“Dammi la tua mano”, ad AVERSA parata di stelle per la ricerca sui tumori infantili

AVERSA – Una parata di stelle per la seguire la scia della stella di Aurora. Venerdì 10 settembre alle 20.30 presso lo stadio “Bisceglia” di Aversa si terrà lo spettacolo di beneficenza “Dammi la tua mano, tutto pesa la metà” con ricavato a favore della ricerca sui tumori cerebrali infantili.

“Il coraggio dei bambini” è un’associazione senza scopo di lucro, nata dalla volontà di Aurora, la dolcissima stella polare che guida dall’alto i passi di questa grande e tenace famiglia.

Il coraggio dei Bambini pone al centro del suo operato il diritto alla salute dei più piccoli…nessuno escluso. Dalla sua nascita nel 2018, ha raccolto circa 80.000 euro, fatto donazioni a favore della U.O. di Neuro-oncologia dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma; acquistato poltrone per le mamme dell’ospedale di Aversa, donato un ecografo cerebrale, uno spirometro e una stampante polifunzionale alla pediatria dell’Ospedale di Aversa.

Un compito importante raccogliere fondi per la ricerca, ma Sandro Cannolicchio, presidente e papà di Aurora, e Tony Figo, presidente onorario e direttore artistico, ci ricordano che non c’è altro modo di affrontare le sfide difficili se non con il sorriso. Per aiutare il “Coraggio dei Bambini” basta acquistare un biglietto per uno spettacolo di sicuro divertimento che si terrà il 10 settembre alle ore 20.30 presso la stadio di Aversa.

Fra gli ospiti, con la direzione artistica di Tony Figo, ci saranno Aida Yespica, Marina Bolignano e Gianluca Manzieri.