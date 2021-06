“Danni e furti nelle seconde case del centro di BAIA DOMIZIA. Proprietari amareggiati”

Cellole, giugno – Questa volta, i ladri hanno rubato proprio nel centro cittadino, invece che nelle solite abitazioni della frazione mare di Baia Domizia, che ormai incominciano ad essere frequentate per i lavori di ripristino e di giardinaggio.

La Confederazione Cisas, in precedenza, aveva più volte evidenziato la opportunità di un incremento della Vigilanza per evitare danni e furti nelle abitazioni della zona turistica. Numerosi proprietari di seconde case, approfittando del bel tempo, si sono recati a Baia Domizia per il fine settimana ed anche per un controllo delle loro abitazioni.

Grande la delusione per molti di essi. A parte l’incendio di una villetta in Via degli Agavi, molti proprietari hanno trovato le loro abitazioni danneggiate o derubate. Anche le costruzioni abusive sono aumentate, ma vanno al più presto abbattute, anche per la stagione turistica ormai iniziata.