Danni alle auto e ladri in casa: pericolo nell’area delle vacanze casertane

CASTEL VOLTURNO – Fanno discutere e rendono poco tranquille le serate di residenti e turisti i blitz dei malviventi che stanno avvenendo in questi giorni nelle aree tra Baia Verde e Pinetamare, zone “vacanziere” di Castel Volturno.

A Baia Verde pare che i ladri tendano ad aggirarsi tra le ville e i condomini delle case vacanza per portar via tutto ciò che possono in pochi minuti. Ma sia a Pinetamare, sia a Baia Verde, come raccontato in un articolo di pochi giorni fa per quanto riguarda la zona del Villaggio Coppola, anche le auto dei turisti sono al centro dei raid dei malviventi.

Tante le segnalazioni dei cittadini verso gli amministratori locali e le forze dell’ordine per quanto riguarda questa serie di furti e danneggiamenti.