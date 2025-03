Danza in Fiera 2025, allieva della scuola “Etoile” di S.MARIA A VICO vince borsa di studio negli Usa

La scuola di danza di Daniela Girone ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti

S. MARIA A VICO – Danza in Fiera 2025 ha superato le previsioni, registrando un aumento del 10% rispetto all’edizione del 2024, come confermato dai dati ufficiali riportati sul sito dell’evento. La manifestazione, che si è tenuta dal 20 al 23 febbraio, ha visto la partecipazione di oltre 100 giornalisti accreditati e quasi 800 docenti provenienti da ogni parte del mondo, consolidando la sua posizione come uno degli eventi più rilevanti del panorama internazionale della danza.

La Fortezza da Basso, cuore pulsante della manifestazione, è stata animata per tre giorni da un programma ricco e variegato, che ha coinvolto ben 320 eventi, tra lezioni, audizioni, stage, concorsi, rassegne e Talk, grazie alla partecipazione di più di 60 scuole. Le giovani promesse della danza hanno avuto la possibilità di esibirsi, confrontarsi e imparare da esperti del settore, creando un’atmosfera di grande stimolo e condivisione.

Un aspetto che ha reso l’edizione di quest’anno particolarmente speciale è stata la grande attenzione riservata alle borse di studio, con 275 partecipanti che hanno avuto l’opportunità di distinguersi per merito, ricevendo importanti riconoscimenti. Tra questi, sono spiccate alcune realtà che si sono messe in luce per la loro dedizione e talento, come la Scuola di Danza “Etoile di Daniela Girone” di S.Maria a Vico, che ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.

In particolare, una borsa di studio è stata assegnata da Marco Balti, direttore della scuola “Ateneo della Danza”, scuola ufficiale del balletto di Siena, mentre un’altra è stata offerta dalla scuola di danza “SSD” per il Summer Camp Canavese in Danza 2025. Una delle protagoniste assolute di questa edizione è stata Rebecca Crisci, che ha conquistato una borsa di studio negli Stati Uniti, dimostrando un talento che promette di farla emergere nel panorama internazionale.