I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Migliorano i dati, ancora dubbi sulle Terapie Intensive. NAZIONALE. Scende la curva del contagio. LE CIFRE E LE TABELLE

COVID IN CAMPANIA

Scende la percentuale casi positivi – tamponi esaminati. Secondo quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.198 i positivi – 99 sintomatici (8,3%) – su 14.106 tamponi. Il che significa che la percentuale e’ pari a 8,49%; ieri era 8,57%. Ventinove i decessi nelle ultime 24 ore e altri ventinove morti nei giorni scorsi ma registrati ieri. I guariti, invece, sono 2.189. Quanto ai posti di terapia intensiva occupati, risultano 140 su 656 disponibili; i posti di degenza, invece, occupati sono 1789 su 3160 disponibili, tra posti letto Covid ed offerta privata. Gli ingressi in Terapia Intensiva odierni restano a zero. Come ieri. Ma 24 ore fa, il ministero della Salute ha reso noto che la nostra regione non è stata in grado di comunicare i dati relativi alla rianimazione campana. Resta il dubbio, quindi, che anche oggi sia avvenuto lo stesso.

COVID IN ITALIA

Nelle ultime 24 ore 16.999 nuovi contagi e 887 morti In calo le terapie intensive, tasso di positività al 9,9%. Sono 16.999 i nuovi contagiati in Italia dove, nelle ultime 24 ore è tornato a crescere sensibilmente il numero dei morti: 887 i decessi. Un dato che porta a 62.626 il numero complessivo delle vittime da inizio pandemia. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Iss. Nelle ultime 24 ore sono guarite 30099 persone. Per quanto riguarda i ricoveri, sono 565 in meno di ieri. In calo anche le terapie intensive: – 29 rispetto a ieri. Come detto, il tasso di positività è 9,9% (-0,9%).