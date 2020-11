I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. 2.158 contagi in un giorno: uno su 10 con sintomi. DATI NAZIONALI. 22.930 i nuovi casi, percentuali test-tamponi stabile

Covid in Campania

In Campania nelle ultime 24 cala il numero dei positivi al Covid-19, che sono 2.158, ma anche il numero dei tamponi eseguiti: 15.739, con un rapporto del contagio pari al 13,8%. I decessi, registrati tra il 14 e il 22 novembre, sono stati 39 e i guariti 2.091. Gli asintomatici del giorno sono 1.931 e 227 i sintomatici, il 10,5%. Il numero complessivo dei contagi da Coronavirus da inizio pandemia sono 138.431, mentre le persone decedute 1.309. Il totale dei tamponi 1.447.867 e i guariti 33.613. Rispetto al report dei posti letto su base regionale: sono 656 quelli in terapia intensiva disponibili e 201 quelli occupati; per quanto riguarda quelli disponibili in degenza, tra offerta privata e posti letto Covid sono 3.160 i disponibili e 2.331 quelli occupati.

Covid in Italia

Sono 22.930 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 1.431.795 casi dall’inizio dell’epidemia, con un rapporto del contagio pari al 15,4%. Ammontano a 148.945 i tamponi effettuati. Sono, poi, 630 i decessi nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Aumentano le persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva, 9 in piu’ da ieri, per un totale di 3.810. Gli attualmente positivi sono 796.849. I ricoverati con sintomi, sempre oggi, sono 418, per un totale di 34.697. In netto aumento i dimessi/ guariti che sono 31.395, per un totale di 584.493 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (5.289), il Veneto (2.540), l’Emilia-Romagna (2.347), il Lazio (2.341) e la Campania (2.158).