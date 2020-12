I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Meno di 9 tamponi positivi su 100. 1.060 nuovi casi in 24 ore. DATO NAZIONALE. Si fa sentire l’effetto weekend: +13.720 contagi. LE TABELLE

Un leggero aumento della percentuale di contagio per la nostra regione, trend simile in tutto il Paese

COVID IN CAMPANIA

In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.060 positivi al Coronavirus con 12.330 test eseguiti ieri, una percentuale del contagio registrata dell’8,60%, in leggero aumento dopo l’8,03 di ieri. Sono 1.969 guariti e 39 decessi, di cui 12 nelle ultime 48 ore e 27 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 926 e i sintomatici 134. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il totale dei contagi da Covid-19 da inizio pandemia sale a 166.353, i morti sono 2.029 e le guarigioni 64.029. I tamponi processati complessivamente sono 1.708.880. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 137 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 1.840 occupati.

COVID IN ITALIA

In calo i casi e i tamponi, come ogni lunedì, che sconta “l’effetto weekend” con la riduzione dei test effettuati. Sono 13.720 i nuovi positivi (ieri 18.887), ma con 111.217 tamponi, 52mila meno di ieri, tanto che il rapporto positivi-tamponi sale al 12,33% dall’11,5% di 24 ore fa. I decessi giornalieri sono 528 (ieri 564), per un totale di 60.606 dall’inizio dell’epidemia. Ancora giù le terapie intensive, 72 in meno (ieri -63) con 144 nuovi ingressi, per un totale di 3.382 totali. Per il secondo giorno consecutivo salgono invece i ricoveri ordinari, +133 (ieri +233), 30.524 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I casi totali salgono a 1.742.557. I guariti sono 19.638 (ieri 17.186), 933.132 in tutto, mentre il numero degli attualmente positivi scende di 6.487 unità (ieri +1.137), per un totale di 748.819. Di questi, 714.913 sono in isolamento domiciliare, 6.393 meno di ieri.