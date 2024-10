Davanti ai carabinieri spaccia e si fuma una canna. ARRESTATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

VILLA LITERNO – Era talmente sicuro di poter effettuare lo scambio senza essere notato, che con tutta calma, prima di cedere lo stupefacente in cambio dei 20,00 euro appena ricevuti, si è rullato uno spinello ed ha cominciato a fumarlo. Purtroppo per lui, non si è accorto del sopraggiungere dei Carabinieri, i quali lo hanno subito bloccato e perquisito.

È accaduto nella tarda serata di ieri in corso Umberto I a Villa Literno, nel casertano, dove i militari dell’Arma, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso il 39enne di origini tunisine, già noto per la commissione di reati in materia di stupefacenti, mentre cedeva ad un suo connazionale una stecca di hashish.

L’immediata perquisizione effettuata nei confronti dei due nordafricani ha consentito di rinvenire e sequestrare, nella disponibilità del pusher, ulteriori due stecche di hashish, confezionate singolarmente, della lunghezza di 5 cm l’una e la somma in contanti pari a 20,00 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il 39enne, accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Villa Literno, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza, a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nella mattinata odierna, nel convalidare l’arresto, ne ha disposto la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla P.G..