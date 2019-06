DECÒ CASERTA. Dallo scudetto del ’91 alla panchina, scelto il nuovo coach

CASERTA – È passata poco più di una settimana dall’ufficiale addio a coach Max Oldoini, ma le attività non sono state interrotte in quel di Pezza delle Noci. Antonello Nevola ha così trovato un accordo con Nando Gentile per affidargli al scottante panchina bianconera.

Nando, che non allena da un po’ di anni, ha deciso di voler provare a ridare lustro alla Caserta cestistica e la società ha al contempo puntato su un nome che potesse far ritornare tifosi nel desolato PalaMaggiò.



Il tempo dirà se la scelta è stata quella giusta.Intanto c’è da capire che futuro attende la società sotto il profilo delle sponsorizzazioni visto che sembra sempre più probabile l’uscita di scena della Decò.