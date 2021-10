Del Gaudio: “Casertace pagata da 11 anni per scrivere su di me”. Oh oh, e chi è Putin? Alla neuro lui o il pazzo che butta soldi per attaccare il pulcino Pio?

Pur mantenendo la decisione, che da anni osserviamo, di non rispondere agli insulti che l’ex sindaco ci propina ogni giorno, stavolta abbiamo voluto fare un’eccezione perché si tratta di una cosa veramente molto divertente

CASERTA (g.g.) – Menomale che Pio c’è e che spesso ci strappa un sorriso, ci fa fare una bella risata, come riesce agli attori di cabaret o a quelli più profani dell’avanspettacolo.

Non stiamo violando la regola che ci siamo dati nel non rispondere alla montagna di calunnie e diffamazioni che Del Gaudio scrive nei nostri confronti.

Non abbiamo alcuna intenzione di presentare querela, a meno che non ce lo chieda lui direttamente, in modo da portare finalmente questo dibattito davanti a un tribunale.

Continueremo a non replicare, perché chissenefrega di chi punta il ditino nei nostri confronti. Riteniamo che non occorra avere una particolare considerazione di sé e una particolare autostima per dire che è totalmente inutile rispondere a certe sciocchezze e ancora più inutile è ritenere che bisogna farlo per evitare che il pensiero (si fa per dire) del Del Gaudio si propaghi, visto che non ci sarà alcun argomento, alcun articolo da noi scritto sul passato e sul presente di Caserta che gli effettivi e i potenziali sostenitori dell’ex sindaco accetteranno quantomeno di leggere in modo da verificare la nostra pur non cardinale posizione sulle cose e sulla gente di Caserta.

Insomma, inutile rispondere perché da un lato la battaglia contro l’ignoranza è persa in partenza se la sviluppi sul piano della dialettica e poi perché l’uditorio di Del Gaudio non sta poi tanto dentro alle vicende verificatesi nella città capoluogo negli ultimi vent’anni, altrimenti qualche domandina gliela formulerebbero.

Una cosa la vogliamo dire per puro divertimento.

Tra le varie contumelie esposte da Pio Del Gaudio nei confronti di Casertace e del sottoscritto ce n’è una particolarmente divertente.

Il tema, per carità, non è originale.

Lui che ne capisce, eccome se ne capisce, di giornali prezzolati, pagati con i soldi del popolo casertano quando lui era sindaco; lui da vero esperto della materia scrive, ogni volta che non gli garba un nostro articolo, che noi prendiamo i soldi da qualcuno.

Questo concetto che si ripete non può essere oggetto di replica.

Eventualmente solo di querela che, ripetiamo, presenteremo solo se lui ci chiederà di farlo.

La parte su cui invece si può scrivere qualcosa è la seconda porzione del concetto espresso da Del Gaudio in un commento pubblicato ieri sera.

“Sapete bene cosa scrive su di me, a pagamento, da 11 anni”.

Stia tranquillo, Del Gaudio.

Non lo quereliamo, quindi è inutile che ci indichi genericamente come “un sito”, peraltro in maniera piuttosto ingenua, visto e considerato che il suo è un commento che arriva di riflesso ad altri commenti allegati a un nostro articolo di ieri.

“Sapete bene cosa scrive”. No, non diremmo.

Perché se l’interlocutore di Pio Del Gaudio lo sapesse sul serio cosa scriviamo da 11 anni sull’ex sindaco ma soprattutto sui suoi predecessori e sul suo successore, l’ultima cosa che avrebbe fatto il 3 e il 4 ottobre sarebbe stata quella di andare a votare Del Gaudio o Marino.

Insomma, se abbiamo letto bene, perché la prosa del buon Pio va presa sempre con le molle, ci sarebbe qualcuno, un grande vecchio, un uomo o una donna danarosi, che da 11 anni pagherebbero Casertace e il suo direttore per scrivere contro Del Gaudio.

Ritornando alla questione dell’autostima, se la medesima è importante fino a quando promuove l’ottimismo della volontà, diventa deleteria, andandosi a sviluppare al di fuori di una coscienza media dell’intendere e del volere, quando propone un racconto di sé tanto irreale da risultare metafisico.

Probabilmente Del Gaudio si sente Vladimir Putin. Perché se ci sono una o più persone che ci pagano da 11 anni per attaccarlo vuol dire che lui è convinto di essere un fattore della politica internazionale, altro che casertana, una sorta di nuovo Napoleone, la cui immagine va indebolita ad ogni costo attraverso campagne calunniatrici e diffamatorie adeguatamente remunerate, più che da una lobby imprenditoriale, a questo punto lo confessiamo, dai Servizi Segreti di sua maestà la regina d’Inghilterra, dagli Stati Uniti e magari da qualche cane sciolto sopravvissuto e reduce dalle antiche sigle dello spionismo sovietico del KGB.

Veramente da sganasciarsi dalle risate.

Qui bisogna stabilire se la camicia di forza bisogna metterla a De Gaudio oppure a questi personaggi misteriosi che pagherebbero per 11 anni un giornale per attaccare il buon Pio…Pio.