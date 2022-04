Delitto di Pasqua nella roulotte, convalidato l’arresto del presunto omicida

Il 50enne è accusato di aver ucciso il connazionale di 47 anni nella roulotte situata nel terreno adiacente un canile di cui era custode. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il fermo per omicidio volontario

PASTORANO Il gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato il fermo di un ucraino di 50 anni accusato di aver ucciso la sera di Pasqua a Pastorano, un connazionale di 47 anni, Pavlo Zaporozhets. Il delitto e’ avvenuto nella roulotte in cui vive il presunto omicida, situata nel terreno adiacente un canile di cui il 50enne e’ custode. Questi aveva cenato con il connazionale; i due, amici e da tanti anni in Italia, avevano alzato anche il gomito, poi probabilmente durante una violenta lite ed una colluttazione, il 50enne ha accoltellato numerose volte l’amico – una trentina i fendenti scoperti dal medico-legale – finendolo con un forte colpo di padella in testa. Il 50enne si e’ quindi allontanato mentre il corpo dell’amico e’ stato scoperto dai proprietari del terreno. A quel punto i carabinieri della Compagnia di Capua hanno avviato le indagini fermando il presunto omicida, che e’ stato portato in caserma e interrogato. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto cosi’ il fermo per omicidio volontario, poi convalidato dal Gip che ha disposto il carcere per il 50enne.