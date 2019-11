Denunciato dai genitori di un minore, assolto noto dentista

MARCIANISE – (t.p.) Noto dentista finisce nei guai per delle presunte negligenze nei confronti di un giovane paziente ma il giudice lo assolve completamente. E’ di ieri la sentenza della presidente Stravino, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il professionista di Marcianise il quale era stato denunciato dai genitori di un suo paziente minorenne per il reato previsto dal codice penale all’art. 646 ossia per essersi impossessato della documentazione medica del ragazzo curato. Nel processo i genitori si sono costituiti parte civile sostenendo che detta documentazione medica non solo apparteneva a loro ma anche per dimostrare una non corretta esecuzione di alcuni interventi praticati sul minore. Il tribunale, accogliendo la tesi della difesa, avvocato Giacomo Tartaglione, ha completamente assolto il dentista sostenendo che il fatto non costituisce reato.