Denunciato dalla moglie. Trovato con pistole, proiettili e coltelli. I DETTAGLI dell’arresto di un 60enne

CARINOLA – Ritorniamo sulla notizia che abbiamo già pubblicato (LEGGI QUI), pubblicando i dettagli dell’arresto di un uomo residente a Sant’Agata dei Goti.

In Carinola, frazione Casanova, i Carabinieri della locale stazione, in collaborazione con personale del Commissariato di P.S. di Sessa Aurunca, hanno proceduto all’arresto di V.D. cl. 1960, residente a Sant’Agata dei Goti (BN), resosi responsabile di atti persecutori continuati e danneggiamento, nonché di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

I militari dell’Arma, a seguito della denuncia querela sporta presso il citato commissariato dalla vittima, moglie dell’arrestato, hanno accertato che l’uomo aveva posto in essere, nei confronti della denunciante, reiterate condotte minatorie e violente, culminate con il danneggiamento della porta d’ingresso dell’abitazione della stessa.

I carabinieri, nel corso della perquisizione eseguita a carico di V.D., hanno rinvenuto all’interno della sua autovettura, due pistole a salve, calibro 8 mm., con tappo rosso non visibile dall’esterno e serbatoio inseriti, una pistola ad aria compressa, calibro 4,5, prodotta in Germania, con inserito tamburo da 8 piombini e contenente 6 piombini inesplosi, nonché una bomboletta di ricarica aria compressa, due scatole di proiettili contenenti calibro 8 mm. Contenenti 94 colpi a salve, una scatola contenete numero 45 proiettili a salve calibro 9 mm., una scatola contenete numero 41 proiettili a salve calibro 9×17 mm., numero 21 ricariche ad aria compressa per pistola, un coltello a serramanico per una lunghezza totale di cm. 18 e un coltello multiuso in acciaio con lunghezza totale di cm. 15,5.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.