Denunciato il titolare di un’azienda bufalina per smaltimento illecito di liquami. Sequestrata un’area di 8600 mq

RIARDO – Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Pietramelara, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto degli illeciti ambientali hanno individuato in comune di Riardo, alla località “Monticello”, un fondo agricolo sul quale sono risultati smaltiti illecitamente un ingente quantitativo di liquami zootecnici, esuberando di gran lunga i quantitativi massimi previsti dalla normativa tecnica vigente ai fini di un corretto utilizzo agronomico.

L’area interessata, dell’estensione di circa 8600 mq, è stata sottoposta a sequestro preventivo ed il titolare dell’azienda zootecnica bufalina di produzione dei reflui zootecnici è stato deferito in stato di libertà per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.