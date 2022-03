MACERATA CAMPANIA – Doppio colpo alle case dell’acqua di Macerata Campania e Portico di Caserta. Entrambe, site in piazza Madonna delle Grazie e la seconda in via Diaz, sono state scassinate per depredarle degli spiccioli contenuti all’interno. Un furto dunque di pochi centesimi che ha indignato non poco i residenti.