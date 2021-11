Detenuto aggredisce un’infermiera. Salvata da un poliziotto 40enne di CASERTA

CASERTA – Detenuto aggredisce infermiera, salvata da un poliziotto di Caserta. L’episodio è avvenuto la notte scorsa nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, dove un detenuto piantonato, a cui un’infermiera stava somministrando la terapia, è andato in escandescenze, rifiutando i medicinali e scagliandosi contro la donna brandendo una sedia con l’intento di colpirla.

A quel punto l’agente della polizia penitenziaria Francesco Cesare, 40 anni di Caserta, in servizio all’istituto penitenziario Sollicciano di Scandicci, in provincia di Firenze, ha messo in salvo il personale infermieristico interponendosi tra il detenuto e la donna, facendole praticamente da scudo. Il detenuto, in preda al completo delirio, ha colpito più e più volte l’agente raggiungendolo alle gambe provocandogli, così, alcune contusioni. Ristabilito l’ordine e la sicurezza, il poliziotto è stato costretto alle cure del pronto soccorso dello stesso nosocomio, mentre al detenuto, dopo l’arrivo dei rinforzi, è stata finalmente somministrata la terapia.