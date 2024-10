Detenuto evaso dall’ospedale, catturato dopo quasi un mese

Il 28enne è stato rintracciato a Firenze

SESSA AURUNCA – Terminata la fuga di Denis Costel Strauneanu, il detenuto 28enne romeno fuggito dall’ospedale di Sessa Aurunca lo scorso 6 settembre.

“Bisogna mettere in sicurezza il lavoro degli agenti che prestano servizio in Campania”, commentano dall’Uspp (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria), con Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio. “Bisogna inoltre trasferire fuori regione i detenuti che si rendono protagonisti di evasioni o aggressione al personale di polizia penitenziaria – proseguono i sindacati – A Carinola come più volte evidenziato dal sindacato, per colpa di una pianta organica errata mancano 70 agenti e ciononostante anche se a fatica si riesce a garantire l’ordine e la sicurezza interna”,

conclude la nota.